Bakanlığın turistler için hazırladığı "Keyfine bak, aşılandım" videosu tepkilerin ardından silindi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklamasının ardından Turizm Bakanlığı'ndan "Aşılıyım" yazılı reklam videosu geldi. Tepkilerin ardından reklam videosu silindi. CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu da duruma tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde tepkilere neden olan "Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklamasını yapmıştı.
Çavuşoğlu ardından "Turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net" düzeltmesinde bulunmuştu.
Çavuoğlu'nun turizme yönelik açıklamalarının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım, sosyal medyadan yayınladıktan 2 saat sonra gelen tepkiler üzerine silindi.
“TEMİZLENMİŞ TATİL KÖYLERİ VE AŞILANMIŞ PERSONEL!"
Bakanlığın, yabancı turistlere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Türk Hava Yolları (THY) ile ortaklaşa hazırladığı videoda "I'm Vaccinated" yani "Aşılıyım" baskılı maskeleri kullanıldı. Video, Videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı. Tepkilerin ardından reklam videosu kaldırıldı.
Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayımlanan videoda kullanılan ifadeler şu şekilde:
"Bu yaz güvenli bir tatil mi arıyorsunuz? Türkiye'ye gelin. Önceki yaz milyonlarca ziyaretçi, temiz tatil yerlerinde eğlencenin tadını çıkarmıştı. Bu yaz da bütün çalışanlarımızı aşıladık. Sterilize edilmiş tatil yerleri ve aşılanmış çalışanlar! Biz buna 'Turizm için Çifte Güvenlik' diyoruz. Konuklarımız ise buna 'Gönül Rahatlığı' diyor. Gelin ve güvenli cennetin; Türk sahillerinin tadını çıkarın"
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabı üzerinden durumu tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy etiketleyen Kılıçdaroğlu, "Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu. @RTErdogan @MehmetNuriErsoy! pic.twitter.com/w02I6hAuV9— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2021
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