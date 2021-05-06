Çavuşoğlu'ndan, AB heyeti ile yaşanan protokol krizine yanıt

06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Heiko Maas'la, ikili bölgesel ilişkilerimizin yanı sıra Doğu Akdeniz, Libya, Suriye Türkiye AB ilişkilerini ele aldık diyen Çavuşoğlu, ''Avrupa Konseyi'nin değerlerini önemsiyoruz, ilgili kurumlarla yakın iş birliğimiz var. İnsan hakları mahkemesiyle ilgili dosya sayılarının azalması için çaba veriyoruz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi birçok konuyu ele aldık. Almanya'nın yapıcı ve yaklaşımları sürmeli'' ifadelerini kullandı.

PROTOKOL KRİZİ

AB heyetinin Türkiye'ye ziyaretinde yaşanan protokol düzenine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Almanya'nın katkısıyla AB ile ilişkilerimizde her düzeyde iletişimimiz arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüşmesi de buna örnek. Son derece faydalı bir görüşmeydi ancak protokol meselesi yüzünden baltalandı.'' dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in 'Kadın olduğum için koltuk verilmedi' ifadesi üzerine açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "AB ziyaretindeki koltuk krizi Konsey ve Komisyon arasındaki rekabetten dolayı çıktı" derken, "Von der Leyen'in kadın olduğum için yaşandı sözü doğru değildir. Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi Türkiye'ye yansıtmasınlar, bizden kaynaklanan bir durum yok. Görüyorum ki başka bir ziyarette bu meydana gelmesin diye çalışıyorlar. Umarım AB için bir daha tekerrür etmez" ifadelerini kullandı.

'PARALI ASKERLER ÇEKİLMELİ'

Çavuşoğlu, "Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz" dedi.

VİZE SERBESTİSİ

Çavuşoğlu, ''AB ile ilişkilerde olumlu bir hava var ancak artık somut adımlar atılması gerekiyor. Gümrük Birliği, vize serbestisi buna dahil'' şeklinde konuştu.

MAYIS SONUNA KADAR AŞILAYACAĞIZ

"Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" diyen Çavuşoğlu, ''Geçen sene pandemiye rağmen 1 milyon 200 bin Almanı ülkemizde ağırladık. Bu yıl da ağırlamak istiyoruz. Bu yüzden ilave tedbirler aldık, 17 Mayıs'a kadar kapanma kararı aldık. Güvenli turizm programımıza ilave tedbirler getirdik, Sağlık Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız birlikte çalışıyor. Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız. Tüm dostlarımız güvenli bir şekilde tatil yapabilir'' diye konuştu.

'LİBYA İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'



Alman Bakan Maas ise, ''Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmelerin başlaması çok güzel bir gelişme. Diğer taraftan doğrudan komşularımız üzerine konuştu. Libya konusunda birlikte hareket ediyoruz. Geçen hafta kaydedilen siyasi ilerlemeler bize cesaret veriyor. Libya'da geçen seneden itibaren gördüklerimiz üzerine durumun kırılgan olduğunu tespit ediyoruz. Barışçıl birleşik bir Libya için çalışmayı sürdüreceğiz'' dedi.

'AB KONUSUNDA DESTEKLİYORUZ'

Maas, ''Almanya, Avrupa Komitesi'nin başkanlığını üstleniyor. İnsan haklarının korunması, AİHM kararlarının uygulanması konularını da ele aldık. AB konusunda Almanya yapıcı bir diyaloğu destekliyor, buna hazırız. Dönem başkanlığımız süresince buna destek verdik. Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır'' şeklinde konuştu.