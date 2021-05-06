Çavuşoğlu'nun “Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” sözlerine tepki yağdı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da yaptığı, “Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” açıklamasına tepki yağdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin turizm sezonundan önce koronavirüs salgını konusunda güvenli hale getirileceğini ifade etti.
Çavşoğlu, “Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık. Otel ve restoran çalışanları, tur rehberleri, şoförler, havaalanında çalışanlar dahil, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte o tepkilerin bazıları:
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