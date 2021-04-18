Bakanlık açıkladı: 248 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayının çözüme kavuştuğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçmiş yıllarda meydana gelen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılmamış olaylar emniyet ve jandarmanın özel çalışması sonucu aydınlatılmaya başladı. Bu kapsamda emniyet ve jandarma asayiş birimlerinde kasten öldürme olaylarının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu.
Uzmanlaşan personeller arasından seçilen bu özel ekipler, kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı inceledi. Ayrıca olayların aydınlatılmasında bu özel ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan balistika projesi ile "DNA Veri Entegrasyonu" da etkili oldu. Bu sayede geçmiş yıllarda yaşanan ancak yaşandığı dönemde aydınlatılamamış birçok faili meçhul kasten öldürme olayı da çözüme kavuştu.
Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-98 yılları arasında meydana gelen 8 olay, 2000-2005 yılları arasında meydana gelen 27 olay, 2006-2011 yılları arasında meydana gelen 41 olay, 2012-2018 yılları arasında meydana gelen 172 olay olmak üzere toplam 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı.
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