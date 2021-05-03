Bakanlık açıkladı: Emekliler tam kapanmada maaşlarını çekmek için sokağa çıkabilecek mi?

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:19

İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili soru-cevap listesi güncellendi. Güncellenen soru-cevap listesinde emekliler tarafından çokça sorulan bir sorunun yanıtı da yer alıyor.

Emeklilerin, 15 Mayıs günü yatacak maaşları için tam kapanma sırasında, maaşlarını çekmeye gidip gidemeyeckelerini merak ediliyordu.



İçişleri Bakanlığı, bu soruya şu yanıtı verdi:

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

– Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

– Sosyal destek ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.