İçişleri Bakanlığı: Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti
'Tam kapanma' sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."
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