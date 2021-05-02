İçişleri Bakanlığı: Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti

'Tam kapanma' sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 22:51
İçişleri Bakanlığı: Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu geçti
Abone Ol google-news

Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler