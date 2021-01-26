Bakanlık açıklamıştı: Destek alamayan esnaftan iktidara tepki

26 Ocak 2021 Salı, 16:32

Ticaret Bakanlığı’nın Aralık ayında Covid-19 salgını nedeniyle büyükşehirlerde 750, diğer illerde 500 lira olarak belirlenen kira desteğinin yanı sıra 1000 TL olan esnaf gelir kaybı desteği başvurularından sonuçlanmaya başladı. Destek talepleri reddedilen küçük esnaf isyan etti.

“Basit usulde” defter tutan esnaf, verileceği söylenen desteği alamayınca reddedildiklerine dair e-devlet yazışma görsellerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

"GELİNDE BİR BAKIN ALTTAKİLER NASIL YAŞIYOR"

Ardahan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı olan 15 yıllık berber Gökhan Kurban, kendisi gibi birçok esnafın da kira desteği başvurusunun reddedildiğini söyledi. Berber Gökhan Kurban, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Esnaf ve kira yardımları başvurumuz reddedildiği için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Neden reddedildiği ise açıklanmıyor. ‘Reddedildi’ diye bir yazı geldi. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı olduğum için konuşmak sesimizi duyurmak istiyoruz. Zaten faturalara yetiştiremiyoruz. Kiramız zaten zor ödeniyor. Üsttekiler bir dinlesin bizi. Orada yaşamak çok rahat hele bir alta gelin de bir alta bakın nasıl yaşıyoruz, nasıl geçiniyoruz. Bize verilen sözler yerine gelmiyor. Kira için müracaat ettik başvuru reddedildi. Herkese böyle reddedildiği bilgisi gelince konuşmak zorunda kaldık. Burada herkes mağdur zaten kış bölgesindeyiz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz. Yeter artık.”