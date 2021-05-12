Bakanlık 'AKP ile paylaştığını' duyurdu: Turizm tesislerinin ödemelerine erteleme geliyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:18

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin olumsuz etkilediği turizm sektörüne yönelik yeni destek düzenlemesi kapsamında, Hazine arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin 2021 yılında kamuya yapacağı ödemelerin ertelenmesi için çalışma başlatıldı.

Turizm Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışmanın "AKP grubu ve milletvekilleri ile paylaşıldığı" belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup AK Parti Grubu ve Sayın Milletvekilleri ile paylaşılmıştır."











