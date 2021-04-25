CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını ifşa etti
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını ifşa etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu.
Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ve KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ifşa etmişti.
Yavuzyılmaz bu kez de Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını ortaya çıkardı. Sosyal medya üzerinden Alpaslan'ın aylık maaşını nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağını gösterdi.
Buna göre Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın bakan yardımcılığından aylık maaşı 27.717 TL, Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti 64.454 TL (dolar endeksli) ve Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı 84.556 olmak üzere toplam aylık geliri 176.727 TL oluyor.
Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını tespit ettik. Bakan yrd. maaşı: 27.717 TL Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti: 64.454 TL (Dolar endeksli) Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı: 84.556 TL Toplam aylık: 176.727 TL Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı
- Nasıl hesapladım: Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 27.717 TL
- Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830.688 Dolar Her bir YK üyesinin ücret (yıllık): 830.688/ 9= 92.298 Dolar Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92.298/ 12)x 8,38= 64.454 TL (25.04.2021 itibariyle 1 Dolar= 8,38 TL)
- Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) kar'dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9.132.111 TL Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9.132.111/ 9= 1.014.679 TL Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1.014.679/ 12= 84.556 TL
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını tespit ettik??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 25, 2021
Bakan yrd. maaşı:
27.717TL
Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti:
64.454TL (Dolar endeksli)
Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı:
84.556TL
Toplam aylık: 176.727TL
Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı?? pic.twitter.com/vAH6X7KIel
Yavuzyılmaz daha önce de Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank YK üyeliğinden aylık 62.455 TL ve KuveytTürk Bank YK üye kar payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık geliri olan 161.928 TL 'yi ortaya çıkarmıştı.
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