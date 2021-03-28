Bakanlık, bazı müzik korolarından 'Türk' ismini kaldırdı

28 Mart 2021 Pazar, 13:09

Kültür ve Turizm Bakanlığının bazı taşra teşkilatlarındaki müzik ve dans toplulukları için aldığı birleştirme, isim ve şehir değiştirme kararı tartışma yarattı.

Karar kapsamında bazı koroların isminde yer alan 'Türk ibaresi' çıkartıldı. Düzenlemeler kapsamında Şanlıurfa’daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğünün ismi Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü, Elazığ’daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün ismi Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü, Diyarbakır’daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün ismi Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu Müdürlüğü, Edirne’deki Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğünün ismi ise Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da 04/03/1987 tarih ve 87/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğünün de İstanbul'a taşınmasına karar verildi.

Sözkonusu düzenlemeler, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın 23.03.2021 tarihli yazısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un onay vermesinin ardından gerçekleştirildi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Bakanlığın kararlarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yarkadaş, kararla birlikte bir geleneğin daha yok edilmekte olduğuna dikkat çekerken Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun da İstanbul'a taşınarak ticarileştirilmek istendiğini belirtti.

İşte Bakanlığın 'olur' verdiği kararlar:















