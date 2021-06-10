Bakanlık İstanbul yargısını yalanladı: SBK kararında gizli el kimin?

10 Haziran 2021 Perşembe, 19:09

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker üst üste 9’uncu videosunu yayınlarken, çok sayıda iddiaya yer verdi. Bunlardan en dikkat çekenleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarıydı.

Öte yandan Peker, ilk videolarından itibaren Pelikan grubundan bahsediyordu. Pelikan grubunun kendisine operasyon düzenleyenlerden olduğunu söylüyordu. Bilindiği üzere Pelikan grubunun en güçlü olduğu yer İstanbul Adalet Sarayı’ydı.

SBK-SOYLU İDDİASI

Peker, son videosunda ise Türkiye’de “zor durumda” olan şirketleri ucuza alıp pahalıya satan, ABD’de “Kingston Kardeşler” olarak bilinen Jacop Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston’un yargılandığı davayla ilişkilendirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında konuştu.

Peker, “SBK” olarak bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkmadan önce Süleyman Soylu ile görüştüğünü iddia etti. Peker devamında, Soylu’nun SBK’ye, “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürdü.

Peki neydi SBK hakkındaki soruşturma? ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkardığı belirlenen “Kingston Kardeşler”in 132 milyon doları Türkiye’ye gönderdiği belirlenmiş ve SBK de bu parayı kullanmakla suçlanmıştı.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Sezgin Baran Korkmaz ve 8 sanık hakkında, “Kara para aklama” suçlamasıyla, dava açılmıştı. Ve hakkında, suç gelirlerini aklama iddiasıyla dava açılan Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Öyleyse Korkmaz hakkında yürütülen soruşturma ve alınan kararların perde arkasında ne yatıyordu?

BİR HAFTA ARAYLA ALINAN KARARLAR

Yurt dışında olan Korkmaz’ın Türkiye’den çıkışı tartışmalara sebep olmuştu.

İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020’de, Korkmaz’ın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında, malvarlıklarına el konulmasını talep etti. Ve 10. Sulh Ceza Hâkimliği kabul etti. Daha sonra Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldı.

Ve Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Çünkü kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkıyordu.

6 Kasım’da ise Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edildi. Ve aynı gün, İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, SBK hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Kararın ise, Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 5 Kasım’da hazırladığı “suç bulunamadı” raporu üzerine alındığı belirtildi.

Ardından 17 Kasım’da, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Korkmaz hakkındaki yurt dışı yasağını bitiren kararı verdi.

TARTIŞMALI KARARLARI ALAN İSİMLER ŞİMDİ NEREDE?

Peker’in iddiasına göre, 4 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na gelen Korkmaz, Soylu’yla görüştü. Yine iddiaya göre Soylu Korkmaz’a, “Hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık” dedi.

Ve Korkmaz’ın nihayetinde 5 Aralık’ta yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Peki sonra ne mi oldu? MASAK’ın, SBK Holding hakkındaki savcılığa gönderdiği raporda suç unsuruna rastlandığı belirtildi. 29 Aralık’ta ise SBK’nin de aralarında olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. SBK’ye bir ay önce “Bir şey yok” diyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez gözaltı kararına imza attı.

BAKANLIK AÇIKLADI: 5 KASIM’DA MASAK RAPOR HAZIRLAMADI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, MASAK’ın 5 Kasım’da herhangi bir rapor hazırlamadığı ifade edildi. MASAK da bunu doğruladı.

Öyleyse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararını, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirleri kaldırma talebinin dayanağı ne idi?

Peki o günlerde tartışmalı kararları alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başında kimler bulunuyordu? 27 Kasım 2020’de Yargıtay’a, oradan 23 Ocak’ta AYM Üyeliğine atanan İrfan Fidan.

FİDAN YANIT VERMEDİ

O dönem Fidan’ın vekilliğini yapan Hasan Yılmaz ise Adalet Bakan Yardımcılığı’na SBK soruşturmasının ardından getirildi.

SBK dosyasının tekrar gündeme geldiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Korkmaz hakkında aldığı kararların tartışıldığı günlerde İrfan Fidan’ı aradım. Kararların perde arkasında neler olduğunu, Soylu-SBK görüşmesi iddiasından haberdar olup olmadıklarını sormak istedim. Fakat telefona yanıt alamadım. Ardından mesajıma da dönüş olmadı.

Fidan’ın ardından SBK kararlarındaki en etkin ikinci ismi yani Hasan Yılmaz’a aynı soruları sormak istedim. Fakat Bakanlığı defalarca aramama rağmen herhangi bir yanıt alamadım.

5 Kasım’da MASAK raporu olmamasına rağmen İstanbul yargısının, SBK’nin banka hesapları üzerindeki tedbirleri ve yurt dışı yasağını kaldırılmasının perde arkasında ne olduğu ise büyük bir soru işareti…