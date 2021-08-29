Bakanlık K-Pop için harekete geçti

29 Ağustos 2021 Pazar, 10:25

İstanbul'da 3 kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için evden kaçmasına neden olan; K-Pop olarak adlandırılan Güney Kore pop kültürü, Aile Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

K-Pop akımı, Türkiye'de gençleri ailelerinden uzaklaştırmak ve onları cinsiyetsiz bir hayata yönlendirme iddiasıyla eleştiriliyor. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre; sosyal medyadaki K-Pop karşıtı kampanyalar Aile Bakanlığı yetkililerince yakından izleniyor. Bakanlık, zararlı görülen içeriklerin sosyal medyadan kaldırılması ve çocuğun üstün yararının korunması amacıyla sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilikleriyle görüşecek.

Habere göre; Aile Bakanlığı, "Kitle iletişim araçları, internet, teknoloji ve dijitalleşme güçlerinden ustaca yararlanan ülkelerde oluşan akımlar, bu küresel dalganın akıntısına kapılan milyonlarca hayran sayesinde bir yandan bazı ülkelerin ulusal imajının olumluya çevrilmesinde başta rol oynarken, diğer yandan ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamakta" tespitini yaptı.

Bakanlığın değerlendirmesin internetteki popülerin akımların zaman içerisinde, bütün popüler ürünlerin birbirini desteklediği bir nesneler sistemi görüntüsü verdiğini belirtildi.

Bu akımların; televizyon dizileri, film, müzik, moda, estetik, yemek, dil, turizm gibi çıktığı ülkelere ait ve aynı zamanda modern unsurlara sahip içeriklerin melez karışımlarının metalaştırılarak sunulmasıyla kendine özgü tüketim kalıpları ürettiği vurgulandı.

Bakanlığın değerlendirmesinde “Böylece birbirinden çok farklı ülke, millet, kültür, dil ve din farklılığına sahip olan küresel popüler akımların hayranları, gündelik hayatlarında ortaklaşa tükettikleri popüler ürünler sayesinde ortak bir yaşam tarzına sahip olmuştur” görüşüne yer verildi.

K-Pop benzeri akımları sürükleyici grupların gençler arasında popülerliğinin arttığını dile getiren bakanlık, bu grupların tüm dünyada sosyal medya aracılığıyla gençler üzerinde görüntü ve müziklerindeki değişiklikle hayranlık uyandırdığını ve hayran kitlelerinin günden güne arttığını kaydetti.

Bakanlık değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

- Tüm dünyada bilinen popüler akım gruplarının Twitter ve YouTube gibi yer sağlayıcılarını aktif takip eden hayranlarının sosyal medyadaki paylaşım ve görüntülerinden de yararlanılmakta ve bu hayran gruplarının da popüler akım gruplarıyla özdeşleşebildiği gözlemlenmektedir.

- Genç hayran kitlelerinin, sosyal medya ağları vasıtasıyla çevrim içi topluluklara katılabildiği de diğer bir gerçektir. Bu hayran grupları kendilerine özel grup isimleri koymakta, grup, kitlelerinin duygularına, düşüncelerine kolaylıkla hitap ederek hayran grubu üzerinde kuvvetli bir bağlılık oluşturmaktadır. Bunun sonucunda gruba olan hayranlık pekiştirilmekte ve grubun hayranları ile sıcak diyalog halinde olması sağlanmakta.

MOBİL EKİPLER KURULDU

Sokak, okul ve benzeri ebeveyn kontrolü dışındaki alanlar ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları risklere karşı korumaya yönelik olarak, tüm illerde 637 mobil ekiple tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede bugüne kadar farklı risk gruplarından 125 bine yakın çocuğa ulaşıldı. 8 bine yakın okul ziyareti yapıldı. 40 bine yakın aile ile görüşme gerçekleştirildi. Mobil ekiplerce yapılan saha çalışmalarında çocuklara ve ailelere yönelik internetteki popüler akımlar hakkında koruyucu ve önleyici bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

İHBAR HATLARI

İnternette görülen zararlı içerikler için oluşturulan BİP ve WhatsApp ihbar hattına (530 918 11 17) gelen başvurular ivedilikle değerlendirilip gerekli işlemler yapılıyor. Aynı zamanda web üzerinden ve e-mail yoluyla zararlı içerik ihbarları da alınıyor. Çocukların dijital risklerden korunması için ebeveynlere yönelik, Dijital Rehber hazırlandı.