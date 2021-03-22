Bakanlık, Kanadalı şirketin faaliyetini iptal ettiğini söylemişti ama CHP'li vekil "Cengiz Holding" tehlikesine dikkat çekti

22 Mart 2021 Pazartesi, 13:09

Geçen hafta, Kaz Dağları’ndaki faaliyet izni iptal edildiği belirtilen Kanadalı Alamos Gold şirketinin taşeronu Doğu Biga Madencilik’ten dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, bölgede 60 yıllık ruhsat haklarının olduğunu söyledi. “Hiçbir yere gitmiyoruz" diyen Şentürk, “İnşaat süremiz 18 ay, inşaatımızı bitirip üretime geçtiğimiz andan itibaren 5 yıl içinde mevcut rezervimizin üretimini tamamlayıp, kapama prosesine geçeceğiz. Yani 7 ila 9 yılda inşaatı, işletmesi bitecek. Elimizi kolumuzu sallayarak çekip gitmeyeceğiz. Sahayı ormandan emanet aldık, eskisinden daha iyi rehabilite ve restore ederek vermemiz gerekiyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’e konuşan Şentürk, "Hak 60 yıllık veriliyor ama devlet bunu 10’ar yıllık periyodlarla denetliyor, yükümlülükleri yerine getirmiş miyiz, diye. İşte bizim 10 yıllık işletme ruhsatımızın süresi de 2019 Ekim ayında doldu, 6 ay öncesinden uzatma için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvurduk. Onlar da teknik olarak bizi inceledi, şirket bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir, ruhsat uzatımı uygundur, diye rapor hazırlayıp bakanlığa onaya gönderdi. Bakanlık henüz onaylamadı, yaklaşık 1.5 yıldır onay gelmedi. Sadece bir onay kaldı” ifadelerini kullandı.

GERÇEKTEN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Kazdağları’nın Çanakkale Kirazlı bölgesinde 350 bin ağacın kesilerek, siyanürle altın çıkarma hazırlığı yapması sonrası kamuoyunda büyük tepki çeken Kanadalı Alamos Gold’un 10 yıllık ruhsat süresi 2019 yılı Ekim ayında dolmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ise söz konusu şirketin bölgedeki orman kullanım izninin iptal edildiğini açıklamıştı.

Fakat Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklaması yalnızca prosedür gereğiydi. Çünkü Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk’ün söylediği gibi şirketin bölgede 60 yıllık ruhsatı vardı ve her 10 yılda bir devlet tarafından denetleme yapılıyordu.

“DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR” DENİLMİŞTİ

Öyle ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın 29 Ocak’ta Bakan Fatih Dönmez’e yönelttiği yazılı soru önergesine 3 Mart 2021 tarihinde verdiği yanıt soru işaretlerini gideriyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) gönderilen süre uzatım (temdit) projesi henüz değerlendirme aşamasında olup, temdit ruhsatının düzenlenmesi veya ruhsatın iptali halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılacaktır” yanıtını vermişti.

Dolayısıyla Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk’ün söylediği gibi, şirketin her 10 yılda denetime tabi tutulduğu, süre uzatma talebinin denetlemenin ardından yanıtlanıyordu.

46 MİLYONLUK SERMAYE ARTIRIMI YAPMIŞLARDI

Şentürk'ün “Hiçbir yere gitmiyoruz” açıklamasının ardında 60 yıllık ruhsatlarının olduğu biliniyor. Nitekim, Kazdağları’ndaki protestolar, halkın ve siyasetçilerin tepkisi uzatma talebinin olumlu yanıtlanmasının süresini uzatıyor.

Ticari Sicil Gazetesi’nde ise yatırımcısı Alamos Gold olan Doğu Biga Madencilik’in 46 milyon 643 bin TL’lik sermaye artırımı gerçekleştirdiği görüldü. Şirketin mevcut sermayesi ise 527 milyon 123 bin...

CENGİZ HOLDİNG KAZDAĞLARI’NDA

Kazdağları’ndaki ağaç katliamına karşı birçok protestoda yer alan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Cumhuriyet’e konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Ceylan, söz konusu şirketin mevcut durumda hiçbir eksiğinin olmadığını hükümetin tepki nedeniyle izni uzatmadığını, olayın unutulmasını beklediğini söyledi. Ceylan, bölgede trilyonlar değerinde kaynak olduğunu, arama faaliyetlerine yakın zamanda devam etme kararı alınacağını belirtti. Ceylan, Kazdağları’ndaki yeni tehlikenin ise AKP döneminde dev kamu ihaleleri alan Cengiz Holding’in olduğunu söyledi.

Kazdağları’nda Cengiz Holding’in faaliyet göstereceği tezinin arkasında ise Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’a ait altın bakır madeni yer alıyor. Söz konusu şirket geçen yıl Cengiz Holding tarafından 55 milyon dolara satın alınmıştı. Şirketin faaliyet alanı ise Kazdağları’ndaki Halilağa köyünün ormanlarla kaplı bölgesinde yer alıyor.

ALTIN ARAMA İZNİ ALINDI

“Alamosgold gidecek yerine Cengiz Holding” gelecek tezini bir ileriye taşıyacak adım ise 10 Mart’ta atıldı.

Şöyle ki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Cengiz Holding’in satın aldığı Liberty Gold ve Teck Resorurces’a altın arama izni verildi.

Kazdağları’nda yüzbinlerce ağaç katledilmişti.. Öyle görülüyor ki bölgedeki ağaç katliamı Alamos Gold, Cengiz Holding veya bir başka şirket tarafından devam ettirilecek.