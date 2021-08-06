Bakanlık tarafından soruşturma başlatılan Batuhan Onur Maz: Söylediğim orman küle döndü

06 Ağustos 2021 Cuma, 14:40

Sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz paylaştığı bir videoda, çıkan orman yangına müdahale etmek istediklerini ancak yetkililerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını iddia etti. Maz, helikopterlerin ve uçakların 6 saattir alevlere müdahalede bulunmadığını öne sürerek "Bu ormanın yanmasını bekliyoruz" dedi.

İddialar sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz hakkında soruşturma başlattı.

Maz hakkında suç duyurusunda bulunan Bakanlık, şunları kaydetti:

"Şahsın söylemleri Bakanlığımızı, orman ve itfaiye teşkilatını zan altında bırakmıştır. Videolarda yer alan hususların kabulü mümkün değildir. Söz konusu kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında da paniğe sebep olmaktadır. Bu sebeple yapılan paylaşım, bakanlığımızın, orman ve itfaiye teşkilatının ve ilgili alanda çalışan kamu görevlilerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmektedir. İlgili kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, ilgili kişinin, 5651 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesine istinaden yayınlara erişimin engellenmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuru yapılmıştır. Bütün Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili halkımızı yanıltmaya çalışan, kamuoyunda infiale neden olabilecek ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Devletimiz çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"SİTEMLERİ ALINANLAR KENDİNİ BELLİ ETTİ"

Günlerdir yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılan ve paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, hakkında başlatılan soruşturma sonrası Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Maz yaptığı açıklamada, "Her gün sonunda video paylaşmaya özen gösteriyorum. O gün akşamı videomda da bahsettim. “Sitemler sahada görev yapan personele asla değil.” Biliyoruz ki hiyararşik bir düzen ile yönlendiriliyorlar. Sitemleri alınanlar kendini belli etti. Benim müdahale gerektiğini söylediğim orman akşamına kül oldu. Ben vicdanlarına bırakıyorum" dedi.