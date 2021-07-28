Bakanlık, yurtlarda zorunlu karantina uygulamasını sonlandırıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla yurtlarda zorunlu karantina uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor. CHP, karantina sürecinin nasıl ilerleyeceğini sordu.
Yayımlanan genelgeyle yurtların boşaltılmasının istendiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Zorunlu karantina uygulamasına nasıl devam edilecek, kurallara uymayan kişiler nasıl kontrol altına alınacak” diye sordu.
Karantinaya girmesi gerektiği halde, karantina kurallarına uymayan kişilerin yaklaşık bir yıldır yurtlarda zorunlu izolasyona alındığını anımsatan Emir, bundan sonra zorunlu izolasyon uygulamasının nasıl yürütüleceğinin belirsiz olduğuna da dikkat çekerek “Halen Türkiye genelinde 58 ilde 64 yurtta 1092 üzerinde kişi zorunlu izolasyon kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalıyor” dedi.
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