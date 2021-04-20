Halk sağlığı uyarısına Bakan'dan 'ticari sır' yanıtı

20 Nisan 2021 Salı, 13:53

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Türkiye’deki özelleştirilen termik santralleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Bülbül önergesinde, santrallerin hangi iyileştirmeleri yapması gerektiği, ölçüm cihazlarının olup olmadığı ve sürekli emisyon ölçüm sonuçlarını sordu.

CHP’li Bülbül’ün önergesine yanıt veren Bakan Kurum, yatırım ve iyileştirmelerle ilgili bilgi vermezken, termik santrallerin saldığı zararlı gazlar için yapılması gereken sürekli emisyon ölçüm verilerini “ticari sır olduğunu” söyledi:

“Termik santralleri bacalarında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden elde edilen ölçüm sonuçları Bilgi Edinme Kanunu’nun 23. Maddesi ‘Ticari Sır’ başlığında yer alan hususlar kapsamında değerlendirildiği için kamuoyu ile paylaşılamamaktadır.”

NEYE GÖRE TİCARTİ SIR?

Bakan Kurum’un yanıtını değerlendiren Bülbül, “Yurttaşlarımızın yaşam alanları katledilirken salınan gazlar nedeniyle sağlıkları bozulmaktadır. Bir kişinin yaşamını etkileyen, çevresel risk oluşturan faaliyetler nasıl ticari sır olabilir. Santrallerin ölçüm verileri ilgili kanunun hangi hususları kapsamında ticari sır olmuş Bakan bunu açıklamalı. Bu veriler kamusal bilgidir ve süreç şeffaf yönetilmelidir” dedi.

Soru önergesine düzgün bir yanıt alamadığını belirten Bülbül, “Gönderilen yanıt sadece kağıt israfıdır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı, Manisa Soma, Orhaneli, Muğla Yatağan, Afşin B ve Çayırhan Termik Santrallerinde hangi yatırımların yapıldığı yanıtsız. Hangi santralin iyileştirilmesi tamamlandı, yanıtsız. Bu cevaplar Bakanlıkta var ama sır gibi saklanıyor. Bunlar ticari değil Bakan sırrı” dedi.

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ÇALIŞMIYOR

CHP’li Bülbül, önergeye verilen yanıtta bahsi geçen santrallerde sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulu olduğu belirtilse de sistemlerin çalışmadığını iddia etti. Bülbül, “Sistemler kurulu ama Bakanlığa veri gitmiyor. Örneğin iki hafta önce Ankara'daki Çayırhan A termik santralinde baca gazı arıtma sistemi yandı. Santraldeki bu durum nedeniyle veriler uzun süre öğrenilemez. Bu santraldeki ölçümleri nasıl elde etmeyi düşünüyorlar?” dedi.