Bakanlıktan kritik sel uyarısı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:36

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir.

Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."