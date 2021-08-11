Bakanlıktan kritik sel uyarısı
İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;
"Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir.
Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İlgili Haberler
- Bakan Pakdemirli'den 'sel' açıklaması: HES'ler mağdur, HES'ler negatif olarak etkileniyor
- Kılıçdaroğlu sel bölgesinde konuştu: Hiç kimse yalnız hissetmesin
- Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Karadeniz'deki sel ile ilgili açıklama yayımladı
- Son dakika... Batı Karadeniz sele teslim: Kastamonu'nun 8 ilçesi sular altında
- Karadeniz felaketi yaşıyor: Kastamonu ve Sinop'u sel vurdu
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Karadeniz'de felaket: 'İlçemiz yok oluyor...'
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu