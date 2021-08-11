Kılıçdaroğlu sel bölgesinde konuştu: Hiç kimse yalnız hissetmesin

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:39

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyüne giderek 11 gün önce üst üste yaşanan iki selden etkilenen yurttaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Gelirken AFAD çadırlarını da gördük. Orada da yetkililer vardı, ilk müdahaleyi yapmışlar. Bazı yollar açılmış vaziyette. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye bir bütün olarak tüm sorunlara kilitleniyor. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyorsa o mağduriyeti gidermek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

"BİR TAZİYE EVİ VE CAMİ TALEBİ VAR, YAPACAĞIZ, SÖZ VERDİK"

Köylülerin kendilerinden isteklerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bir taziye evi talebi var, onu yapacağız. Cami yapılacaktı, onu da yapacağız, bu konuda söz verdik. Kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler. Ben de muhtar arkadaşımıza dedim ki, ‘her bir evin ihtiyacı neyse, yatağından buzdolabına kadar bir listesini yapın, Van İl Başkanımıza teslim edin, bütün bu ihtiyaçları karşılayacağız.’ Bu sözü verdik, yapacağız” diye konuştu.

"HİÇ KİMSE KENDİNİ SAHİPSİZ HİSSETMEMELİ"



Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmemesini söylerken, “Esenyamaç da kuşkusuz o da görüyor. Hiç kimse kendini Türkiye’de yalnız hissetmesin. Hep beraber ülkenin sorunlarına kilitlendik. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugün Karadeniz’de de sel felaketi oldu. Can kaybı da var. Ölene Allah’tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız, Grup Başkanvekilimiz orada. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Kimse yalnız hissetmesin, el birliğiyle tüm sorunları çözeceğiz. Anca beraber kanca beraber” diyerek dayanışma mesajı verdi.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEBİLİR"

Van’da afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili taleplerin de olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Karadeniz’de Rize’de yapıldı. Yangın olan bölgelerde de yapıldı. Buralarda da afetin büyüklüğüne, içeriğine bakmak lazım. Buraya baktığınız zaman çok büyük bir afet yaşanmış. Aslında insanlar muhtarın erken uyarısı üzerine evlerini terk etmişler. Yoksa çok sayıda can kaybının olacağı da söyleniyor. Dolayısıyla afet bölgesi ilan edilebilir. Ama bütün ihtiyaçları karşılayacağız. O sözü verdik. Sınır kapısının açılması isteniyor, evet açılmalı. Karşılıklı ilişkiler kurulmalı. Bu konuda Van’da da bir açıklama yapacağız. Sınır kapısına gideceğiz. Van’ın sorunları var, çok sorun var, ama sorunları çözme irademiz de gücümüz de var. Bunu yapacağız inşallah.



