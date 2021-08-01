Bakanlıktan marketlere uyarı gönderildi
Ticaret Bakanlığı, ürünlerin gramajlarının azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı, ürünlerin gramaj, ambalaj ve satış fiyatlarında yapılan hilelere karşı harekete geçti.
Bakanlık, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığını belirledi.
Tüketicilerin korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.
Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.
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