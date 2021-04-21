Bakırköy'de 1 Mayıs açıklaması için toplananlara polis müdahalesi
Bakırköy'de 'pandemi' yasaklarını gerekçe gösteren polis, 1 Mayıs öncesi açıklama yapmak isteyen işçileri gözaltına aldı.
Bakırköy'de çeşitli sendikalara üye işçilerden oluşan 50 kişilik grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklama yaplak için Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması bir araya geldi.
Ancak öncesinde meydanda yoğun güvenlik önlemi alan polis, açıklamanın yapılmasına izin vermedi. Bakırköy Kaymakamlığı tarafından pandemi bahanesiye ilan edilen eylem ve etkinlik yasaklarını gerekçe gösteren polis, meydanda bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar araçlara bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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