Bakırköy'de eski eşini darp eden erkek yakalandı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:04

Bakırköy'de 20 Temmuz tarihinde Rüya K. isimli kadın eski eşi Tarık Keskin tarafından darp edildi. Rüya K. can güvenliğinin olmadığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüpheli Tarık Keskin'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığını tespit etti. Tarık Keskin dün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Bakırköy'de eşinden 2 yıl önce boşanan 29 yaşındaki Rüya K., eski eşi Tarık Keskin tarafından önce işyerinde daha sonra evinde darp edildi. Kadının darp edilme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rüya K.'nin anlattığına göre 3 gün önce de evinin önüne gelerek silahla 3 el ateş eden Tarık Keskin, eski eşi Rüya K.'ya tehdit mesajları atmaya devam ediyordu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK" DEMİŞTİ

Eski eşinin başka suçlara da karıştığını söyleyen Rüya K., "En son evimi basıp beni çok kötü bir hale getirdi. Çok dövdü. 3 hafta oluyor sanırım. Bununla ilgili savcılıkta suç duyurum var dilekçemi ve ifadelerimi verdim. Bu onu kesmedi. Onu doyurmadı bence. 3 gün önce kapımın önüne gelip silahla ateş etti. Komşularım da arayıp şikâyet etti benimle beraber. MOBESE kameralarına polis kıyafeti ve çakarla yakalanıyor. 1 buçuk ay önce elektronik kelepçesi onaylandı ama Tarık K. yakalanamadığı için elektronik kelepçe de takılamıyor. Ben 3 haftadır evden çıkmıyorum. Can güvenliğim yok çok korkuyorum. Bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



