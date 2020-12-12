Bakırköy'de sağlık çalışanlarına saygı anıtı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Heykeltıraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne konulan heykele ilişkin konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Bir tıp doktoru, aynı zamanda kamu yöneticisi olarak yaşanan salgın sürecindeki olumsuzluklardan, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlardan, hayatını kaybeden meslektaşlarımdan haberdarım. Herkes evdeyken sağlık çalışanları en ön cephedeydi. Onların özverili çalışmalarına teşekkür etme gereği duydum. Böyle bir anıt heykelle gelecek nesillere yaşadığımız zorlu süreci aktarmanın en doğru yol olduğunu düşündük. Bu anıtın sağlık çalışanlarının olağanüstü başarısını temsil etmesini istedik” ifadelerini kullandı.

OLUMLU TEPKİ

Yurttaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını da söyleyen Kerimoğlu, “Bizim için en önemlisi, halkımızın ve bölgede bulunan hastanelerden gelen sağlık çalışanlarının ilgisi ve desteği oldu. Dünyada yapılmış maskeli ve dönemi anlatan ilk ve tek heykel olması sebebiyle de yurtiçi ve yurtdışında da takdir dolu dönüşler aldık” diye konuştu.

Heykeltıraş Akçayöz, “Sağlık çalışanlarının motivasyonları düştüğünde heykeli görüp ‘Bizim kıymetimizi bilen birileri var’ diyebilmelerini istedim. Bu süreçte projeyi çok önemsedim” dedi.