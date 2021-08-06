Kılıçdaroğlu: Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Twitter hesabından paylaşılan videolu mesajda, "Bir Cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Bir cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyet'ten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in ormanlarını koruyamaz" dedi.

