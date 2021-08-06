Pakdemirli, 'orman yangınlarıyla mücadeleye ayrılan bütçe' ile ilgili sorulara kaçamak yanıt vermiş

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Karabat, 2019’da TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, “orman yangınları ile mücadeleye ayrılan bütçenin neden 140 milyon 400 bin TL’den 26 milyon 541 bin TL’ye düşürüldüğünü”, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorduğunu anımsatarak “Bir yerin bütçesi azaltılıyorsa oraya önem verilmiyor demektir. Bu uçak alımı, personel eğitimi, iş güvenliği kıyafeti temini, yangın emniyet yolu yapımı da olabilir. Bütçeyi tamamıyla kısmışlar. Bu da felaketin ‘geliyorum’ demesi anlamına çıkıyor. Biz o zaman bunu gördük ve sorduk. Aynı zamanda başka alanlara aktarılan bütçeleri, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik ihaleleri sorduk. Hepsini geçiştirdiler. Oysa soruların yanıtı zamanında verilse ve buna göre çözüm önerileri oluşturulsa belki bugün yaşadığımız felaketi yaşamazdık. İki yıl önceden tam da bugünleri görüp uyarmıştık. Bizim gördüğümüzü hükümet göremedi, uyarımızı da dikkate almadı. Çözüm üretilebilirdi ama bugün hektarlarca ormanımız yok oluyor. Son dönemde ciddi sorulara geçiştirme yanıtlar veriliyor. Bakanlardan gelen yanıtlarda öyle olmadığı halde her şeyin yolunda olduğu anlatılıyor. Ayrıca yanıltıcı ve yanlış bilgiler aktarılıyor” dedi.

..VE FELAKET GELDİ

Bakan Pakdemirli, CHP’li Karabat’ın 2019’daki “Orman yangınlarıyla mücadeleye ayrılan bütçedeki düşüşün gerekçesi nedir” sorusuna “Bütçe rakamları gerçeği yansıtmamaktadır” yanıtını vermişti. Aynı dönemde, “Orman yangınlarına müdahalede yeterli sayıda araç ve ekipman bulunmaktadır” ifadesini kullanan Pakdemirli, hektarlarca ormanlık alan yok olurken 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada da “Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız vardır” ifadelerini kullanmıştı. Karabat’ın aynı önergede yönelttiği, “Cumhurbaşkanlığı’nın kendine özel uçak filosu varken ve yakın zamanda filoya yeni uçaklar katılırken orman yangınları için uçak alımı yapılmamasının nedeni nedir” sorusuna ise Pakdemirli, “Her yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralanması için ihaleler açılmakta ve hizmet alınmaktadır” yanıtını vermişti. Pakdemirli, kiralama bütçesine ilişkin soruyu ise yanıtsız bırakmıştı.