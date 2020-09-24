Balçova'da internet erişimi olmayan çocuklar için "EBA Destek Merkezi" açıldı
Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için iki adet "EBA Destek Merkezi" açtı. Öğrenciler önümüzdeki haftadan itibaren merkezde derslerini takip edebilecek.
Kovid-19 salgınının tekrar artışa geçmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretimin bir süre daha uzaktan eğitim ile olacağını açıkladı. Sistem geçen hafta başladı ancak internete erişimi olamayan öğrencilerin mağduriyeti ortaya çıktı. Ailede birden fazla çocuk olan veya maddi imkanlardan dolayı internet erişimi olmayan çocuklar derslere bağlanamayarak derslerinden uzak kaldı.
Balçova’da bu sorunu en aza indirmek için harekete geçen Balçova Belediyesi ilçenin iki ayrı noktasına EBA Destek Merkezi açtı. Aileler, bulundukları mahallenin Semtevleri ile irtibata geçerek çocuklarının merkezden faydalanmasını isteyebilecek.
ÇALKAYA: EĞİTİMDE EŞİTLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yıllardır eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ettiklerini belirterek, “Salgın nedeniyle çocuklarımız ne yazık ki okullarından uzak kaldı. Ancak şimdi de maddi imkansızlıklar nedeniyle internete ulaşamayan çocuklarımız için bir adaletsizlik oldu. Biz ilçemizde bu sorunu gidermek için Spor Tesislerimizde ve Çetin Emeç Mahallemizdeki Teknoloji Atölyemizde EBA Destek Merkezi açtık. Pazartesi gününden itibaren çocuklarımız sosyal mesafe koşullarının da uygulanacağı merkezlerimizde derslerine katılabilecekler” diye konuştu.
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