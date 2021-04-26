Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7'si kamu görevlisi 11 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları ve diğer bazı örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Adana'da belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6'sı infaz koruma memuru, biri müezzin, 4'ü meslekten ihraç edilmiş 11 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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