Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 astsubay gözaltına alındı
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 astsubay gözaltına alındı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 2'si muvazzaf 3 astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, muvazzaf astsubaylar H.Ş. ve K.Y. ile daha önce açığa alınan astsubay E.K'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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