Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya

20 Şubat 2021 Cumartesi, 21:01

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye; 7 altın, 4 gümüş, 4 bronz ile madalya sıralamada birinciliği bırakmadı.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, 18 ülkenin katılımı ile TAF Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi. Türkiye, son dönemde damga vurduğu Balkan Salon Şampiyonası’nda bir organizasyonu daha zirvede tamamladı. Ay-yıldızlı atletlerin tam 15 madalya elde ettiği organizasyonda toplamda 6 Türkiye rekoru kırıldı.

Kadınlar üç adım atlamada yılın en formda isimlerinden Tuğba Danışmaz, 13.97’lik derecesiyle şampiyonluğu kazanırken, Türkiye U23 ve büyükler rekorunu da kırdı. 22 yaşındaki Danışmaz, 13.83 ile kendisine ait olan rekorları 14 santimetre yukarı taşırken, açık sahada Sevim Sinmez Serbest’e ait rekoru da geride bıraktı.

Kadınlar sırıkla atlamada 20 yaşındaki Mesure Tutku Yılmaz, yarışma içinde en iyi derecesini iki kez geliştirirken, toplamda üç rekora imza attı. Tutku, önce 4.35 ile Demet Parlak’ın 4.33’lük U23 rekorunu yeniledi. Birkaç dakika sonra 4.40’ta ilk hakkını deneyen Tutku, bu yüksekliği de aştı ve Buse Arıkazan’ın 4.36’lık salon büyükler rekorunu kırdı. Bu derece, aynı zamanda U23 rekoru da olduğu için genç atlet toplamda yarışmayı üç rekorla tamamladı. Tutku Yılmaz, müsabakayı iki Ukraynalı rakibinin ardında üçüncü tamamlayarak kürsüye çıktı.

Şampiyonada merakla beklenen isimlerden Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.60 ile üst üste ikinci kez Balkan Salon şampiyonu olurken, yarışma sonunda 5.80’de Olimpiyat barajı denedi. Ersu, yine çok yaklaşmasına rağmen, çıtayı düşürdü ve olimpiyatı garantileme amacına ulaşamadı.

Gülle atmada Alperen Karahan, 19.45’lik derecesiyle beşinci olmasına karşın 18.56 ile Murat Gündüz’e ait U23 Türkiye rekorunu yeniledi. Karahan, büyükler Türkiye rekorunu da sadece 14 santimetre ile kaçırdı.

Yarışmalarda erkekler sırıkta Ersu Şaşma, kadınlar üç adımda Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metrede İlyas Çanakçı, gülle atmada Emel Dereli, 60 metre engellide Mikdat Sevler ve 60 metrede Kayhan Özer, Balkan salon şampiyonluklarına imza attı. Mikdat ve Emel Dereli, üçüncü kez bu unvanı elde ederken, Kayhan Özer, İlyas Çanakçı ve Tuğba Danışmaz, salonda ilk kez Balkan büyükler altın madalyası elde ettiler. Genç yıldız İlyas Çanakçı, 46.91’lik derecesiyle salonda 400 metreyi 47 saniyenin altında koşan Türk atletizm tarihindeki beşinci isim olarak kayda geçti. Kayhan Özer ise geçen yıl üçüncü bitirdiği salondaki Balkan Şampiyonası’nda bu kez zirveye adını yazdırdı.

Günün sonunda 4×400 metre erkekler mücadelesinde ise Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu, Oğuzhan Kaya’dan oluşan takım 3:13.70’lik dereceyle şampiyonluğu elde etti.

Balkan Şampiyonası sonunda madalya sıralaması şöyle oluştu:

Türkiye 7 altın, 4 gümüş 4 bronz

Ukrayna 4 altın, 6 gümüş, 4 bronz

Bulgaristan 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Romanya 2 altın, 5 gümüş, 5 bronz

Slovenya 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz

Sırbistan 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Arnavutluk 1 altın, 1 gümüş

Azerbaycan 1 altın

Karadağ 1 altın

Kuzey Makedonya 1 altın

Yunanistan 1 gümüş, 1 bronz

Bosna-Hersek 1 gümüş, 1 bronz

Kıbrıs RK 1 gümüş

Hırvatistan 2 bronz