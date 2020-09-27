Balkonda otururken ateş açıldı: Durumu ağır

Sultangazi’de akşam saatlerinde balkonda oturan bir adam silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)
27 Eylül 2020 Pazar, 11:10
Balkonda otururken ateş açıldı: Durumu ağır
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Dün akşam 23.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesinde sokağa araba ile gelen şahıslar o sırada balkonda oturmakta olan F.K’ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan F.K. kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olayın gerçekleştiği sokağa gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. F.K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.



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