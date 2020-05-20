Balkonuna İngiliz bayrağına benzeyen havlu astı, gözaltına alındı!
Kayseri'de, İranlı Mohammad Reza K., balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlu yüzünden gözaltına alındı. Valilik yaptığı açıklamada, "Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi
Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.
KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
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