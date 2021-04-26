Bank Asya’nın kurucusu Ömer Faruk Berksan ile belediye meclis üyesinin tartışmalı ortaklığı ortaya çıktı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

Açıklamalarda bulunan AKP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Durmuş, hukuka ve etiğe aykırı bir iş yapmadığını söylerken, “Berksan ile 2015 yılında Adalar Kızılay’da beraber görev almıştım sadece” dedi.

AKP’nin 2018’de İstanbul’da görevden aldığı 25 ilçe başkanından birisi olan eski Adalar İlçe Başkanı Durmuş, geçen yerel seçimlerde Adalar’da AKP’li meclis üyesi seçildi. Durmuş’un Büyükada’da işlettiği restoranın hissedarlarının yurtdışına kaçtığı ileri sürülen Ömer Faruk Berksan ve Adalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halim Bulutoğlu, yardımcısı Teoman Göral ile Mehmet Aykut Mutlu olduğu öğrenildi. Adalar Vakfı’na 2008’de kiralanan dükkân hakkında birçok şikâyetin ve incelemenin yapıldığı bildirildi. Zabıta Müdürlüğü, vakıf kiracılarının dükkânı diğer maliklerin haklarını görmezden gelerek genişlettiğini, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirledi. Hissedarlardan Mutlu, hakkında kömürlükleri işyerine kattığı gerekçesiyle ihbarda bulunulurken hazırlanan bilirkişi raporu sonucunda kamu davası açılmasına karar verildi. Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hazırladığı yapı tadil tutanağında ise yapının ruhsatında ve projesinde aykırılıklar görüldüğünden ruhsata uygun hale getirilmesi kararı alındı.

HİSSESİ DEVAM EDİYOR

Bulutoğlu, “2008 yılında 4 yönetim kurulu üyesi olarak orayı satın aldık ve Ada Evi’ni kurduk. Ömer Faruk Berksan ile de 2014 yılından beri bir iletişimim yok, rahatsızlığı için yurtdışında süren bir tedavi gördü ve şu anda da yurtdışında ama tabii hâlâ dükkândaki hissesi devam ediyor” dedi. Dükkânın ön cephesindeki alan için yapılan işlemlerle ilgili şikâyetlere ise Bulutoğlu, “Adalar’da işletmeciler ön cepheleri kullanmak için Hazine’ye veya belediyeye işgaliye ödüyor. Bizden sonra gelen işletmeler de aynı şeyi yaptılar. Yani Hazine’ye ait bir şeyin işgal edilmesini ortaya koymak, çarpıtmaktır” diye konuştu. Dükkânın şu anki işletmecisi AKP’li Durmuş ise iddialara ilişkin “Dükkân sahiplerinden sadece Teoman Göral’la muhatabım. Bulutoğlu’nu da bilirim ama ne onunla ne de vakıfla bir bağım var” dedi.