Bankacılık sektörünün kârı geriledi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde bankacılık sektörünün kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 düşüşle 24,7 milyar TL oldu.
BDDK, bankacılık sektörünün finansal verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs 2021 döneminde sektörün aktif büyüklüğü 6,7 trilyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 yıl sonuna göre 564,9 milyar TL arttı. Ocak-Mayıs döneminde bankacılık sektörünün kârı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 düşüşle 24,7 milyar TL oldu.
2020 yıl sonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 9,3; krediler toplamı yüzde 7,9; menkul değerler toplamı yüzde 9,9 oranında yükseldi.
SERMAYE YETERLİLİĞİ YÜZDE 17,86
Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,69 oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,1 artışla 3,8 trilyon TL'ye geldi.
2020 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 3,4 artışla 620 milyar TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,86 seviyesinde açıklandı.
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