Bankalar sorunlu alacaklar için yeni birim oluşturuyor

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:23

Bankalar, sorunlu alacak stratejisi kapsamında, sorunlu alacakların çözümlenmesine yönelik operasyonel plan hazırlayarak, her yıl Eylül ayı sonuna kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) gönderecek.

Bu kapsamda, ilk kez hazırlanacak sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık'a kadar BDDK'ya gönderilecek. BDDK, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bankalarca hazırlanacak sorunlu alacak stratejisinin üç yıllık bir zaman dilimini öngörmesi gerekiyor.

Bankalarca sorunlu alacak stratejisinde yer alan hedeflere ulaşmaya yönelik her yıl bir öz değerlendirme yapılarak, sonuçları yönetim kuruluna bildirilecek.

YENİ BİRİM GELİYOR

Brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde 5 veya üzerinde olan bankalarca, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturulacak. Söz konusu oranın hesaplanmasında bir önceki yıl sonu verisi kullanılacak.

Bu oran binde 5'in altında olsa dahi, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektöre ya da ilişkili müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde önemli bir payının olması durumunda, BDDK bu bankalardan sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimlerinin kurulmasını isteyebilecek.

Yapılacak denetimler ve değerlendirmeler sonucu bankaların sorunlu alacaklarında ya da alacaklardan dolayı edinilen varlıklarında yüksek ya da artan düzeyde artış, hızlı kredi büyümesi veya düşük karşılık ayırma oranları gibi kredi riskinde artışa işaret eden durumların tespit edilmesi halinde, BDDK bu bankalardan da sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimleri kurulmasını isteyebilecek.

Yönetim kurulları; sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin politikaları oluşturma, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlama ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutuldu.

KREDİ SINIFI DEĞİŞİKLİK KRİTERLERİ YAZILI HALE GETİRİLDİ

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik'e eklenen bir fıkra ile 'donuk alacaklar'a ilişkin düzenleme yapıldı.

“Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulundurma zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, bankalarca yeniden yapılandırma öncesinde borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapmaya yönelik hüküm yönetmeliğe eklendi.

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında bankacılık sisteminde kaynakların verimli kullanımı amacıyla kayıttan düşme uygulamasına yönelik hükümler de geliştirildi.

Kayıttan düşme zorunlu hale getirildi ancak alacakların türü, borçluya özgü koşullar, makroekonomik ortam gibi belirleyiciler makul kayıttan düşme süresini tanımlamak açısından güçlük yarattığından, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır bulundurma şartıyla bankalara bırakıldı.

BDDK İKİ REHBER YAYIMLADI

Resmi Gazete'deki yayımlamaya takiben BDDK Sorunlu Alacakların Çözümlenmesine İlişkin Rehber ile Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber olmak üzere iki yeni rehberi resmi internet sayfasına ekledi.

Rehberlerin ekonomi reform paketinde yer alan eylemlerden “kredi yaşam döngüsü projesinin hayata geçirilmesi” ve “yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının oluşturulması” kapsamında yayımlandığı açıklandı.