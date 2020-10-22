Banksy'nin Monet tablosu 7.5 milyon pound'a satıldı
Banksy'nin, Claude Monet’nin eserini yorumladığı çalışması 7.5 milyon pounda (76 milyon 800 bin lira) satıldı. Eser, sanatçının en yüksek fiyatla satılan ikinci işi oldu.
Britanyalı sokak sanatçısı ve aktivist Banksy'nin, Fransız ressam Claude Monet’nin "Nilüfer" serisinden "Japon Köprüsü" eserini yeniden yorumladığı çalışması, 7.5 milyon pounda satıldı.
Terk edilmiş market arabaları ve trafik konisinin eklendiği eser, sanatçının toplumdaki çevre duyarsızlığı ve aşırı tüketim alışkanlığına ışık tutması olarak yorumlanıyor.
"Show Me The Monet" Banksy’nin Vincent van Gogh, Edward Hopper gibi sanatçıların kanonik eserlerini yeniden yorumladığı "Crude Oil" serisinin bir parçası.
Sotheby’s tarafından yapılan açık artırmada eserin 3.5 milyon ile 5 milyon pound arası alıcı bulması bekleniyordu.
Bu satış sonrası ‘Show Me The Monet‘ adlı çalışma, sanatçının en yüksek fiyat ödenen ikinci işi oldu.
Banksy'nin parlamento üyelerini şempanze olarak tasvir ettiği ‘Devolved Parliament‘ geçen yıl 9.9 milyon pounda satılmıştı.
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