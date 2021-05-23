‘Baraj yüzde 7 olsun’ önerisi
AKP’de, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki “Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası Komisyonu”, çalışmalarını tamamladı. AKP’nin çalışmasında, “seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi ve sonradan kurulan parti gruplarına ilişkin sınırlamaların olduğu” belirtiliyor.
AKP Merkez Yürütme Kurulu’nca (MYK) geçen yıl, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yaşama geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, 4 Haziran 2020’de ilk toplantısını yapan, ilgili genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin de yer aldığı komisyon, seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere çalışma yürüttü. Komisyon tarafından hazırlanan metin de Yazıcı tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu.
MYK’YE DE SUNULACAK
Hazırlanan çalışma gelecek hafta gerçekleştirilecek AKP MYK toplantısında MYK üyelerine de sunulacak. Erdoğan’ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Komisyonca hazırlanan çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek. Edinilen bilgiye göre, çalışma seçim sisteminde bazı değişiklikler de içeriyor. MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerine” karşı çıkarken, “AKP’nin de dar bölge seçim sisteminde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bir düzenleme yaptığı” ileri sürülüyor.
Bununla birlikte AKP’nin çalışmasında, “seçim barajının yüzde 7 olması ve sadece barajı geçen partilerin Hazine yardımından yararlanması” gibi önerilerin bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca çalışmada, “sonradan kurulan parti gruplarına da bazı sınırlamaların getirildiği” belirtilirken, “milletvekillerinin partilerden istifası ve başka bir partiye geçişlerini zorlaştıracak adımların da atıldığı” ileri sürülüyor.
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