'Barbie' aşı uzmanı oldu: Mattel'dan 6 kadın için rol model serisi
Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert başta olmak üzere, pandemi döneminde öne çıkan 6 bilim insanının Barbie versiyonu üretildi. Kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklara dayatmakla eleştirilen Barbie bebekler, bu kez Covid-19 pandemisiyle mücadele sayesinde spot ışıklarının çevrildiği sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandırmak için şekillendirildi.
Genelde kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklar ve ergenlere dayatmakla eleştirilen Barbie bebekler, bu kez koronavirüs pandemisiyle mücadele sayesinde spot ışıklarının çevrildiği sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandırmak için şekillendirildi.
Oyuncak şirketi Mattel, tıp ve sağlık alanında öne çıkan 6 kadın için Barbie 'rol model' serisini çıkardı.
'BANA BENZER BİR BARBİE ÇOK TUHAF'
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, kumral saçları, büyük siyah çerçeveli gözlükleri, lacivert ceket-pantolonu ve beyaz bluzuyla kendisinin minyatürünü çalışma masasına yerleştiren Dame Sarah Gilbert, Mattel'e verdiği röportajda, "Bana benzer bir Barbie bebek yaratılması çok tuhaf" dedi.
"Umarım kızların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmasının daha normal hale gelmesine katkısı olur" temennisinde bulunan 59 yaşındaki profesör, bebeğinin yapılması karşılığı Mattel'in genç kızları bilimsel kariyere teşvik eden WISE (Bilim ve Mühendislikteki Kadınlar) isimli kar amacı gütmeyen STK'ye bağışta bulunmasını sağladı.
Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert, kendisini onurlandırmak için Barbie bebek çıkarılmasını "Gelecek kuşaklardaki kızlara bilim kariyeri yapmaları için esin kaynağı olmayı ve bebeğimi gören çocukların bilimin dünyaya yardım etmek için yaşamsal önemde olduğunu anlamalarını umuyorum" diye değerlendirdi.
MATTEL'DAN AÇIKLAMA
Mattel yöneticisi Lisa McKnight, "Barbie, pandemide öncephede çalışanların muazzam fedakarlıklarını tanıyor. Çabalarına ışık tutmak için hikayelerini paylaşıyor ve gelecek nesle ilham vermek için Barbie'nin platformundan yararlanıyoruz" açıklamasını yaptı.
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