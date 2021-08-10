Barbie'nin Tokyo 2020'ye özel koleksiyonunda Asyalı bir bebeğin olmaması tepki çekti

10 Ağustos 2021 Salı, 17:02

Dünyanın 'fenomen oyuncağı' Barbie, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na özel serisinde Asyalı bir bebeğe yer verilmediği için tepki çekti.

Barbie'nin üretici şirketi Mattel, söz konusu seriyi Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 organizatörleriyle işbirliği çerçevesinde geçen yılın şubat ayında çıkarmıştı.

Şirket temmuz sonunda serinin bir kez daha tanıtımını yapmıştı. Koleksiyonda, olimpiyatlara yeni dahil edilen beyzbol/softbol, karate, kaykay, sörf ve spor tırmanışına özel 5 bebek tasarlanmıştı.

Mattel'in açıklamasında, "Mattel Tokyo 2020 Koleksiyonu bu yeni spor dallarına vurgu yapacak ve yeni kuşakların Olimpiyat ruhuyla yetişmesi konusunda ilham kaynağı olacaktır" denmişti.

Independent Türkçe'de yer alan hebere göre, şirket "kapsayıcılığı ve yeniliği" vurgulasa da, pek çok kişi oyuncaklar arasında Asyalı Barbie'nin yokluğunu eleştirdi.

Bunlardan biri de üç yaşındayken ABD'ye iltica eden Ma Şiong.

"Bir daha iki kızıma da Barbie almayacağım" diyen Şiong, Asya'nın hiçbir şekilde temsil edilmediğini söyledi.

Bir Twitter kullanıcısıyla şu mesajı yazdı:

"Vay be. Söylenecek hiçbir şey yok. Asya'daki bir ülkede düzenlenen olimpiyatlarla ilgili bir koleksiyonunuzda, Asyalıları temsil edecek hiçbir şey yok. Barbie sana yazıklar olsun."

Mattel, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

