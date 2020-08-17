Barca'da Ronald Koeman devri

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:54

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih hezimetinin ardından Barça’da yer yerinden oynuyor. 4 futbolcusu hariç herkes ile yolları ayırma kararı alan Barcelona’da teknik direktör Quique Setien’in de görevine son vermeyi planlıyor.

Hafta içinde alınan Bayern Münih mağlubiyetinin ardından köklü değişime gitme kararı alan Katalan ekibi Setien’in yerine aradığı teknik direktörü buldu. İspanyol devi, ESPN’nin haberine göre Hollandalı Ronald Koeman ile anlaştı. Ronald Koeman’ın kardeşi Erwin Koeman geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de görev yapmıştı.

Koeman Barcelona'da stoper oynamış ve frikikleriyle ün salmıştı.

Ronald Koeman, Haziran ayında Catalunya Radio’ya şu açıklamaları yapmıştı;

“Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi Barcelona beni aradı; ama ben milli takıma olan sözümü tutmak istiyorum. Bu yaz EURO 2020’yi kazanacağımızı düşünüyordum. Sözleşmemde Avrupa Şampiyonası sonrasında görevi bırakabileceğime dair bir madde bulunuyor; fakat şu an bunu düşünmek için uygun bir zaman değil. Barcelona’nın başına geçmek istediğimi herkes biliyor. Umarım bu hayalimi ilerde gerçekleştirebilirim ancak bu, teknik direktörlük başarısına ve performansına bağlı bir durum. Barcelona gibi bir takımı çalıştırmak için çok fazla tecrübeli olmak gerekir.”