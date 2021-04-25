Barcelona Açık Rafael Nadal'ın!
Barcelona Açık tenis turnuvasının finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yenen Rafael Nadal, kupanın sahibi oldu.
İspanya'da düzenlenen toprak kort turnuvası Barcelona Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya sıralamasının 3. basamağında yer alan İspanyol Nadal ile dünya 5 numarası Yunan Tsitsipas karşılaştı.
Çekişmeli geçen 3 saat 38 dakikalık mücadelenin ardından 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle Tsitsipas'i 2-1 yenen Nadal, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvada 12. kez finale çıkan Nadal, bunların tamamını kazanarak organizasyon tarihinin en başarılı tenisçisi olmaya devam etti.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık açıklaması
- AKP'nin Etik Kurulu Başkanı Soylu'ya zehir önerdi
- Eski Yargıtay Başkanı'ndan Bahçeli’ye yanıt
- Altay tepki gösterdi, Yanık paylaşımını sildi
- Alevi tekkesi yanında tehlikeli provokasyon
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Alkol piyasasına yeni düzenleme
- Bilim Kurulu'ndan ilk ayrılık!
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı