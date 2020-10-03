Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı

Euroleague ekibi Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı

AA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:39
Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı
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Barcelona Basketbol Takımı, iki kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile antrenör Darius Maskoliunas'ın koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı.


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