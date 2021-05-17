Barcelona Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi oldu
Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçında Chelsea'yi 4-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Katalanlar, hem erkeklerde hem kadınlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk takım oldu.
Barcelona, İsveç kadın milli takımının evi olan Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanan Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçında, Chelsea'yi 4-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Chelsea'yi Melanie Leupolz (KK), Alexia Putellas, Aitana Bonmati ve Caroline Hansen'in golleriyle 4-0 mağlup eden Barcelona, 2019 yılında kaçırdıkları fırsatı bu kez tepmedi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Katalanlar, hem ülke hem de kulüp tarihine geçerek ilk uluslararası kupalarına kavuştular.
Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk paylaşımı şöyle:
CAAAAAAAMPIOOOOONESSSS— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 16, 2021
CAMPEOOOOONAS
CHAMP1ONSSSSS pic.twitter.com/RHmIlNg8CZ
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