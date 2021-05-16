Atletico Madrid liderliği bırakmadı!

16 Mayıs 2021 Pazar, 21:41

La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Osasuna'yı son 10 dakikadaki gollerle 2-1 yendi ve liderliğini korudu. Real Madrid'in takibi sürerken, son üç maçta galibiyet alamayan Barcelona'nın matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

37. haftaya lider giren Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü Osasuna karşısında galibiyeti son 10 dakikada bulduğu gollerle kazandı ve son haftaya lider girmeyi başardı. Osasuna'da 76. dakikada attığı Budimir'in attığı gole, 82. dakikada Renan Lodi ile karşılık veren Madrid, 89. dakikada sahneye çıkan Luis Suarez'in golüyle galip gelerek liderlik koltuğunu bırakmadı.

San Mames deplasmanında Bilbao'yu 1-0 yenen Real Madrid ise, Atletico Madrid'in son hafta puan kaybetmesini bekleyecek. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Nacho'dan geldi. Celta Vigo'ya yenilen Barcelona ise 76 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışına veda etti.

La Liga'nın son haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i konuk edecekken, Atletico Madrid Valladolid deplasmanına gidecek.

La Liga'da mevcut puan durumu şu şekilde:

Atletico Madrid (83)

Real Madrid (81)

Barcelona (76)



