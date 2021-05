Rafael Nadal Roma'da 10. kez şampiyon!

Rafael Nadal, 10'uncu kez İtalya Açık şampiyonu olmayı başardı.

Roma'daki 6'ncı finallerinde Novak Djokovic'i 7-5, 1-6, 6-3'lük 3 sette yenen Rafael Nadal kupaya uzanan isim oldu.

Ayrıca Nadal bugün kazanarak 2004-2007 arasındaki 16 turnuvalık serisini egale etti.

