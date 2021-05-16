Rafael Nadal Roma'da 10. kez şampiyon!
İtalya Açık'ta Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 7-5, 1-6, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rafael Nadal, 10'uncu kez İtalya Açık şampiyonu olmayı başardı.
Roma'daki 6'ncı finallerinde Novak Djokovic'i 7-5, 1-6, 6-3'lük 3 sette yenen Rafael Nadal kupaya uzanan isim oldu.
Ayrıca Nadal bugün kazanarak 2004-2007 arasındaki 16 turnuvalık serisini egale etti.
İşte ATP Tour sosyal medya hesabının şampiyon paylaşımı:
RAFA RULES IN ROME@RafaelNadal is the @InteBNLdItalia champion for a 10th time pic.twitter.com/rk1ggR1sA0— ATP Tour (@atptour) May 16, 2021
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