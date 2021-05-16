Liverpool, kalecisi Alisson Becker'in son dakika golüyle kazandı

16 Mayıs 2021 Pazar, 20:51

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında West Bromwich Albion ile Liverpool karşı karşıya geldi. Liverpool, West Bromwich Albion'ı kalecisi Alisson'un uzatma dakikalarında attığı mucizevi golle mağlup etmeyi başardı.

West Bromwich Albion 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçti. Liverpool 33. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Liverpool kalecisi Alisson Becker, 90+5'te attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Liverpool bu kritik galibiyetin ardından puanını 63'e yükselterek Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.

Maçın ardından konuşan Brezilyalı eldiven, "Futbol benim hayatım. Golü attıktan sonra babamı hatırladım. Bu yüzden gol sevincimde parmağımı yukarı kaldırdım. Umarım bunu görmüştür. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bizim orada olmamız lazım. Bunun için mücadele ediyoruz. Köşe vuruşunda rakip kaleye gitmek için Klopp'a baktım. Bir şey söylemedi. Ben karar alıp kendim gittim. Trent çok güzel bir orta yaptı. " ifadelerini kullandı ve "Bence Tanrı, topu eliyle kafama koydu" dedi.

Alisson Becker, Premier Lig tarihinde gol atmayı başaran 6. kaleci (Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard, Asmir Begovic) oldu. Ayrıca Becker, Liverpool’un kurulduğu 1892 yılından bu yana Kırmızılar adına bir resmi maçta gol atan ilk kaleci oldu.



