Barcelona kaptanları Sergio Busquets ve Jordi Alba'dan maaş fedakarlığı
Barcelona'da takım kaptanları Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarında indirim yaptı.
Barcelona, takım kaptanları Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı.
Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.
Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, yeni transferi Kun Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı. Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.
Katalan kulübünün yaz döneminde transfer ettiği Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.
Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.
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