Barcelona, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferini mahkemeye götürüyor
Sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye veda eden Barcelona'nın, Messi'nin Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamasını engellemek için girişimde bulunduğu ifade edildi.
İspanya La Liga ekibi Barcelona, 2005 yılından beri A Takım formasını giyen ve sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımdan ayrılan Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferini engellemek için girişimde bulunuyor.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Barcelona yetkilileri, Avrupa Komisyonu'nda Messi'nin Paris Saint-Germain ile imzalayacağı muhtemel bir sözleşmenin geçersiz sayılması için girişimde bulundu. Katalan ekibi, kendi gelirlerinin %54'ünü oyuncu maaşları için kullanmasına rağmen Paris Saint-Germain'in gelirlerinin %99'unu maaşlara ayırmasını gerekçe gösterdi ve itiraz için başvuruda bulundu.
Haberde, Paris Saint-Germain'in UEFA Finansal Fair-Play kriterlerine uymadığını savunan Barcelona'nın "adil rekabetin bozulmamasını" hedeflediği ifade edildi. İmzalanabilecek olası bir sözleşmenin engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunacak olan Barcelona'nın vaktinin sınırlı olduğu, Paris Temyiz Mahkemesi'nin sözleşmenin imzalanmasından önce karar vermesinin gerektiği kaydedildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine ise bu akşam Paris'e uçması planlanan 34 yaşındaki Messi'nin uçuşu, transfer evraklarının hazır olmaması nedeniyle yarına ertelendi.
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