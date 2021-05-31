Barcelona Sergio Agüero transferini açıkladı
Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Kun Agüero'yu resmen açıkladı.
Katalan ekibi, Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıkmıştı. Ardından Barcelona sosyal medya hesabından Agüero'yu resmi olarak duyurdu.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.
İşte Barcelona'nın sosyal medya paylaşımı:
AGÜEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/iebAeYtjLp— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021
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