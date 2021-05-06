Barcelona'dan Aguero planı
Barcelona, Manchester City'nin Arjantinli forvet oyuncusu Sergio Aguero'yu bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Barcelona, Manchester City'nin forvet oyuncusu Sergio Aguero'nun temsilcileriyle görüşmeye başladı.
Temmuz 2011'de Atletico Madrid'ten 36 milyon avro karşılığında Manchester City'ye transferi gerçekleşen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergio Aguero için Barcelona devreye girdi.
Sky Sports'un haberine göre Barcelona, City'nin 32 yaşındaki forveti için transfer görüşmelerine başladı. Barcelona bonservis vermeden takımına katmak istediği Aguero ile sezon sonunda sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Arjantinli forvet ile Everton, Chelsea, Leeds United, Tottenham, Barcelona ve Inter de ilgileniyordu.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli forvet, City için çıktığı 387 maçta 258 kez fileleri havalandırdı.
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