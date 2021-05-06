SON DAKİKA | Aston Villa'dan Şampiyonlar Ligi finali için başvuru
29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline Manchester City ile Chelsea'nin yükselmesinin ardından, İngiltere'den flaş bir hamle geldi.
29 Mayıs'ta İstanbul'da Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İngiltere'den flaş bir hamle geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine İngiltere'deki Villa Park Stadı'nda oynanması için başvuruda bulundu.
Sky Sports son dakika olarak, Aston Villa'nın UEFA ve FA'e başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Bu gelişmenin ardından UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto; "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
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