Barcelonalı Messi 12 maç ceza ile karşı karşıya

18 Ocak 2021 Pazartesi, 16:35

İspanya Süper Kupa Finali’nde Athletic Bilbao’ya uzatma sonucunda 3-2 kaybeden Barcelona’da kırmız kart gören Lionel Messi’nin 12 maç ceza alabileceği belirtildi.



Barcelona ve Athletic Bilbao arasında oynanan İspanya Süper Kupa Finali’nin son dakikasında Athletic Bilbao’nun forveti Asier Villalibre’yi vurarak düşüren Lionel Messi, Barcelona kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Olayın yaşandığı esnada hakem faulü çalmazken atağın sonlanmasından sonra VAR kontrolüyle Messi oyundan atıldı. Marca’da yer alan haberde, İspanya Futbol Federasyonu’nun disiplin talimatına göre Messi’nin yapmış olduğu bu hareketin kasıtlı yapıldığına karar vermesi halinde yıldız oyuncunun 12 maç ceza alabileceği belirtildi. Eğer Messi’nin rakibine müdahalesinde kasıt bulunmazsa Arjantinli oyuncu üç maç ceza alacak. Haberde, maçın hakemi Gil Manzano’nun hakem raporuna yer verilirken raporda şu ifadeler yer aldı, ‘’ Topun oyunda olduğu ancak topa uzak bir bölgede rakibe koluyla aşırı kuvvet uygulayarak vurması sonucu Lionel Messi oyundan ihraç edilmiştir. ‘’









